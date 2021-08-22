Ювентус драматично потерял очки в первом матче сезона

Криштиану Роналду вышел на замену, но его гол был отменен.

В 1-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" играл против "Удинезе". Команда, в которую перед новым сезоном вернулся тренер Массимилиано Аллегри, драматично потеряла очки. "Ювентус" вел в счете, но пропустил на 83-й минуте матча. Криштиану Роналду, который остался в запасе, из-за чего появилась информация о его возможном уходе из "Ювентуса", вышел на поле во втором тайме. В компенсированное время он забил, но VAR отменил его гол из-за офсайда. Читайте такжеВойна с УЕФА продолжается: Реал, Барселона и Ювентус сделали новое заявление о проекте Суперлиги "Удинезе" - "Ювентус" - 2:2 Голы: Перейра, 51 (с пенальти), Деулофеу, 83 - Дибала, 3, Куадрадо, 23 "Удинезе": Сильвестри, Самир (Зегелаар, 90+3), Нуйтинк, Бекао, Удоги (Ларсен, 57), Макенго (Деулофеу, 57), Уолас, Арслан (Яяло, 80), Молина, Перейра, Пуссетто (Окака, 80) "Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Луис да Силва, Бернардески (Кулусевски, 60), Рэмси (Кьеллини, 62), Бентанкур (Локателли, 90), Дибала, Куадрадо (Кьеза, 74), Мората (Роналду, 62) Серия А: сезон 2021-2022 Новый чемпионат Италии стартовал 21 августа и продлится до 22 мая. Это 120-й сезон Серии А.

В турнире принимают участие 20 команд. По итогам чемпионата четыре попадут в Лигу чемпионов, по одной - в Лигу Европы и Лигу конференций, а три команды покинут высший дивизион.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Интер". Автор: Антон Дударь

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