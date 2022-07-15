Российские команды окончательно утратили шансы сыграть в новом футбольном сезоне.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), московских "Динамо" и "Спартака", санкт-петербургского "Зенита" и "Сочи" на решение об отстранении от международных соревнований.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину все клубы и сборные страны-агрессора были исключены из международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. В мае они ходатайствовали об отмене этих решений, однако CAS отказался отменить "бан" представителей РФ.

Согласно релизу CAS, решение полномочных органов остается в силе, ведь ФИФА и УЕФА действовали в рамках собственных полномочий для обеспечения надлежащего проведения соревнований для остального мира.

"Российские сборные всех возрастов и клубы отстранены от всех соревнований до дальнейшего сообщения. Предыдущие решения ФИФА и УЕФА остаются в силе, а требования в удовлетворении апелляций отклонены.

ФИФА и УЕФА должны были реагировать на эскалацию конфликта. Пока столь непредсказуемые и беспрецедентные обстоятельства сохраняются, представители России не должны участвовать в соревнованиях.

Российские футбольные команды не несут ответственности за военные действия в Украине, но одновременно с этим необходимо обеспечить безопасное и упорядоченное проведение футбольных матчей для остального мира", - говорится в заявлении на официальном сайте CAS.

Таким образом, представители РФ не смогут выступать в соревнованиях УЕФА и ФИФА в следующем сезоне. Вероятно, сборную РФ также не допустят и к отборочному турниру чемпионата Европы-2024 по футболу, жеребьевка которого состоится в октябре этого года.

Отметим, что комиссия CAS не посчитала необходимым оценивать "природу конфликта между Россией и Украиной". Также ей "обидно, что военные действия в Украине плохо повлияли на них (представителей РФ – прим.) и российский футбол в целом".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 142-й день.

Ранее УНИАН сообщал, что в Международном олимпийском комитете (МОК) назвали маловероятным участие РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже. Кроме того, накануне спортсменов РФ и Беларуси отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в США.

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