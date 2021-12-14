Мурал с Лионелем Месси / фото twitter.com/Newells_en
Лионеля Месси, который недавно выиграл свой седьмой "Золотой мяч", нарисовали на здании в его родном городе Росарио.
Мурал назвали - "Из другой галактики и из моего города". Шедевр имеет высоту 69 метров и изображен на доме. На мурале футболист одет в форму сборной Аргентины.
Размер картины символический: рост Месси - 1,69 м. Высота мурала - 69 метров.
Напомним, что прошлым летом Лео привел сборную Аргентины к победе на Копа Америке.
фото twitter.com/Newells_en
фото twitter.com/Newells_en