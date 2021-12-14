В родном городе легендарного футболиста сделали мурал высотой в 69 метров.

Лионеля Месси, который недавно выиграл свой седьмой "Золотой мяч", нарисовали на здании в его родном городе Росарио.

Мурал назвали - "Из другой галактики и из моего города". Шедевр имеет высоту 69 метров и изображен на доме. На мурале футболист одет в форму сборной Аргентины.

Размер картины символический: рост Месси - 1,69 м. Высота мурала - 69 метров.

Напомним, что прошлым летом Лео привел сборную Аргентины к победе на Копа Америке.

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Автор: Артем Будрин