Украинский чемпион считает победу Тайсона Фьюри заслуженной.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик поделился своим мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Украинский боксер считает, что "Цыганский король" заслуженно стал победителем этого боя.

"Когда я увидел нокдаун, я немного запереживал. Прежде всего я очень волновался за Фьюри, поскольку думал, что могут быть какие-то нарушения. Я даже кричал Тайсону, чтобы он работал джебом и двигался.

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С точки зрения бокса Тайсон победил. Конечно, что накладывается тяжесть на то, что Нганну - это не боксер, а Тайсон Фьюри - чемпион мира в супертяжелом весе", - заявил Усик в комментарии YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоялся 28 октября в Саудовской Аравии и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей. В 3-м раунде поединка камерунский боец отправил британца в нокдаун, однако дожать соперника и одержать победу у Фрэнсиса не получилось.

Добавим, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет Александр Усик. Ранее боксеры подписали контракт на бой.

Ожидается, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в начале следующего года в Саудовской Аравии.

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемионом в супертяжелом весе.

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