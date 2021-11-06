Мариупольцы обыграли одного из конкурентов в борьбе за выживание.

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Минай" принимал "Мариуполь". Гости одержали победу.

"Мариуполь" вышел вперед перед перерывом. Во втором тайме "Минай" получил численное преимущество и мог отыграться, но Игорь Гончар не реализовал пенальти - на удар среагировал голкипер. А следом мариупольцы смогли отличиться в меньшинстве - дубль оформил Алексей Кащук.

После второго гола гостей матч пришлось приостановить - на поле выбежали болельщики с файерами. Однако уже через три минуты игру удалось возобновить.

Также отметим, что в конце матча арбитр уравнял составы.

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"Мариуполь" одержал вторую победу в сезоне, набрал 7 очков, но остается на последнем месте в УПЛ. У "Миная" - 8 очков и 14-е место.

"Минай" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

"Минай": Пеньков, Петрусенко, Кулиев, Билоног (Коваленко 79), Месхи (Кныш 54), Горин, Гончар, Матич, Мякушко (Багайоко 64), Вишневский (Ахмедзаде 54), Синегуб

"Мариуполь": Турбаевский, Топалов, Очеретько, Мишнев, Кащук, Вьюнник (Свитюха 70), Мампасси, Драмбаев (Босанчич 70), Петерман (Шостак 60), Стасюк, Меличенко

Нереализованный пенальти: Гончар, 79

Предупреждения: Кулиев 27, Матич 49, Месхи 51, Ахмедзаде 90+6 — Кащук 45+1

Удаления: Ахмедзаде, 90+7 - Очеретко, 73

Видео голов и незабитого пенальти

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

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Автор: Антон Дударь