"Александрия" смогла обыграть "Металлист 1925".

В стартовом матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Металлист 1925".

Поединок завершился победой хозяев поля, которые забили по голу в каждом из таймов.

Отметим, что матч дважды приходилось приостанавливать из-за болельщиков, которые жгли файеры.

"Александрия" набрала 23 очка и занимает в УПЛ шестое место. У харьковчан - 19 очков и восьмая позиция.

"Александрия" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Мустафаев (Копина, 84), Дрышлюк, Рыбалка (Демченко, 60), Кирюханцев (Кожушко, 72), Устименко (Спинелли, 72), Третьяков (Одарюк, 83)

"Металлист 1925": Шелихов, Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня, Габелок (Задерака, 85), Протасов (Савин, 84), Крыськив (Кравченко, 76), Фабиньо (Батюшин, 67), Ременюк, Марлисон (Зубков, 84)

Предупреждения: Рыбалка, Копина - Фабиньо, Ременюк

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Автор: Антон Дударь