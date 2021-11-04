Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 14-го тура

В центральной игре тура "Динамо" будет принимать "Ворсклу".

С 5 по 7 ноября пройдут поединки 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание матчей 5 ноября 19.30. "Александрия" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" 6 ноября 14.00. "Минай" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Динамо" - "Ворскла" Трансляция - "2+2" 19.30. "Черноморец" - "Рух" Трансляция - "Футбол 2" 7 ноября 14.00. "Ингулец" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Заря" - "Верес" Трансляция - УНИАН ТВ 17.00. "Колос" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Львов" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 13-го тура, таблица УПЛ: перед 14-м туром После 13 туров "Динамо" набрало 35 очков и лидирует в УПЛ, на 3 пункта опережая "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Заря", у которой 26 зачетных пунктов.

Аутсайдером турнира является "Мариуполь", набравший 4 очка.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. Автор: Артем Будрин

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