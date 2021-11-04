Десна посетит Львов в рамках 14-го тура / фото ФК Десна
С 5 по 7 ноября пройдут поединки 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание матчей
5 ноября
19.30. "Александрия" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
6 ноября
14.00. "Минай" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Черноморец" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 2"
7 ноября
14.00. "Ингулец" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Верес"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Колос" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Львов" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 14-м туром
- После 13 туров "Динамо" набрало 35 очков и лидирует в УПЛ, на 3 пункта опережая "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Заря", у которой 26 зачетных пунктов.
- Аутсайдером турнира является "Мариуполь", набравший 4 очка.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.