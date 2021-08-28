Состоялись поединки 6-го тура чемпионата Украины.

28 августа состоялось два матча Украинской Премьер-лиги: "Ингулец" принимал "Мариуполь", а "Металлист 1925" встречался с "Днепром-1".

"Ингулец" одержал разгромную победу над "Мариуполем".

Клуб из Петрово набрал 7 очков и поднялся на девятое место в таблице УПЛ. "Мариуполь" (1 очко) замыкает турнирную таблицу.

"Ингулец" - "Мариуполь" - 3:0

Голы: Шарай, 22, 58, Гопей, 76

"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74), Шишка, Полегенько (Козак, 70), Коробенко (Бартулович, 74), Запорожец (Коваленко, 69), Шарай, Ситало (Гопей, 55)

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампасси (Удод, 46), Драмбаев, Кащук (Свитюха, 75), Мишнев, Петерман (Шостак, 62), Топалов (Никитишин, 72), Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков

Предупреждения: Опанасенко - Стасюк, Мампасси, Мишнев, Чоботенко, Шостак

Видеообзор матча

"Днепр-1" вырвал победу у "Металлиста 1925". Победный гол был забит в компенсированное время после просмотра VAR.

"Днепр-1" набрал 13 очков и как минимум до 29 августа поднялся на второе место в таблице УПЛ. У харьковчан - 6 очков и девятая позиция.

"Металлист 1925" - "Днепр-1" - 1:2

Голы: Марлисон, 36 - Чуже, 69 (с пенальти), Гуцуляк, 90+2

"Металлист 1925": Коваленко, Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня, Габелок, Протасов (Ременюк, 70), Крыськив (Батюшин, 81), Голодюк (Задерака, 81), Дмитренко (Савин, 70), Марлисон (Фабиньо, 80)

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Логинов, 87), Сваток, Адамюк, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Ди Франко (Джурасек, 58), Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Билл, 58), Русин (Чуже, 58)

Предупреждения: Голодюк, Коваленко, Фабиньо - Ди Франко

Украинская Премьер-лига: 6-й тур

Поединки 6-го тура УПЛ проходят с 27 по 29 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

В стартовом матче тура "Черноморец" и "Александрия" расписали мировую ничью.

Автор: Антон Дударь