В центральном матче тура "Заря" сыграет против "Ворсклы".

С 27 по 29 августа пройдут матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном поединке тура между собой выяснять отношения будут "Заря" и "Ворскла". "Динамо" будет принимать "Колос", а "Шахтер" поедет в гости к "Минаю".

Расписание матчей

27 августа

19:30. "Черноморец" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

28 августа

14:00. "Ингулец" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Металлист 1925" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

19:30. "Динамо" - "Колос"

Трансляция - "2+2"

29 августа

14:00. "Десна" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 1"

17:00. "Минай" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Заря" - "Ворскла"

Трансляция - УНИАН ТВ

19:30. "Рух" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

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После пяти туров в таблице лидирует "Динамо" - 13 очков. У "Десны" и "Шахтера" по 12 зачетных пунктов. "Ворскла" имеет 11 очков.

В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Львов", которые набрали одно и два очка соответственно.

Гонку бомбардиров возглавляют Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Кулаков ("Мариуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), забившие по 4 гола.

Автор: Артем Будрин