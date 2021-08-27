С 27 по 29 августа пройдут матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном поединке тура между собой выяснять отношения будут "Заря" и "Ворскла". "Динамо" будет принимать "Колос", а "Шахтер" поедет в гости к "Минаю".
Расписание матчей
27 августа
19:30. "Черноморец" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
28 августа
14:00. "Ингулец" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Металлист 1925" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
19:30. "Динамо" - "Колос"
Трансляция - "2+2"
29 августа
14:00. "Десна" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Минай" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Заря" - "Ворскла"
Трансляция - УНИАН ТВ
19:30. "Рух" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
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- После пяти туров в таблице лидирует "Динамо" - 13 очков. У "Десны" и "Шахтера" по 12 зачетных пунктов. "Ворскла" имеет 11 очков.
- В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Львов", которые набрали одно и два очка соответственно.
- Гонку бомбардиров возглавляют Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Кулаков ("Мариуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), забившие по 4 гола.