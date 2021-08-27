В стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги "Черноморец" принимал "Александрию".
Встреча завершилась результативной ничьей. "Черноморец" дважды выходил вперед, но гости оба раза отыгрывались.
После этого матча "Черноморец" набрал 4 очка и занимает в УПЛ 14-е место.
У "Александрии" - 11 очков и пятая позиция в турнирной таблице.
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"Черноморец" - "Александрия" - 2:2
Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82
"Черноморец": Кучерук, Путря, Тлумак, Дубко, Кузык, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагару (Цитаишвили, 71), Бугай (Смирный, 62), Авагимян (Скорко, 86), Исаенко (Сухоручко, 87)
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 46), Ковалец (Мустафаев, 80), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62), Третьяков
Предупреждения: Брагару, Михайленко, Сухоручко - Бабогло
Видеообзор матча
Украинская Премьер-лига: 6-й тур
- Поединки 6-го тура УПЛ проходят с 27 по 29 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.
- Перед началом тура таблицу возглавляет "Динамо" (13 очков), а аутсайдером является "Мариуполь" (1 очко).