УПЛ: Черноморец и Александрия расписали результативную ничью (видео)

Новый тур открылся матчем в Одессе.

В стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги "Черноморец" принимал "Александрию". Встреча завершилась результативной ничьей. "Черноморец" дважды выходил вперед, но гости оба раза отыгрывались. После этого матча "Черноморец" набрал 4 очка и занимает в УПЛ 14-е место. У "Александрии" - 11 очков и пятая позиция в турнирной таблице. Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 5-го тура, таблица "Черноморец" - "Александрия" - 2:2 Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82 "Черноморец": Кучерук, Путря, Тлумак, Дубко, Кузык, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагару (Цитаишвили, 71), Бугай (Смирный, 62), Авагимян (Скорко, 86), Исаенко (Сухоручко, 87) "Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 46), Ковалец (Мустафаев, 80), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62), Третьяков Предупреждения: Брагару, Михайленко, Сухоручко - Бабогло Видеообзор матча Украинская Премьер-лига: 6-й тур Поединки 6-го тура УПЛ проходят с 27 по 29 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Перед началом тура таблицу возглавляет "Динамо" (13 очков), а аутсайдером является "Мариуполь" (1 очко). Автор: Антон Дударь

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