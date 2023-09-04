С 1 по 3 сентября были сыграны матчи шестого тура Украинской Премьер-лиги.
Открывал тур поединок "Вереса" против одесского "Черноморца". Встреча завершилась неожиданной победой ривненского клуба со счетом 3:1.
Еще три игры в рамках 6-го тура УПЛ состоялись 2 сентября - "Шахтер" разгромил на выезде "Минай", "Полесье" в родных стенах одолело "Оболонь", а "Александрия" уступила полтавской "Ворскле".
Завершился тур в воскресенье, 3 сентября. Два матча в этот игровой день завершились вничью. Победителя не смогли определить "Рух" и "Металлист 1925", а также "Днепр-1" и ЛНЗ. В центральном матче тура "Кривбасс" разгромил "Колос".
УПЛ: результаты матчей 6-го тура
Пятница, 1 сентября
- "Верес" - "Черноморец" - 3:1
Суббота, 2 сентября
- "Минай" - "Шахтер" - 1:4
- "Полесье" - "Оболонь" - 2:0
- "Ворскла" - "Александрия" - 1:0
Воскресенье, 3 сентября
- "Днепр-1" - ЛНЗ - 0:0
- "Колос" - "Кривбасс" - 0:3
- "Рух" - "Металлист 1925" - 1:1
Матч Заря - Динамо перенесен на неопределенный срок.
Турнирное положение команд в УПЛ
После 6-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 14 набранных очков. "Полесье" с 12 баллами идет на второй строчке. Следом расположились "Кривбасс" и "Рух" - по 11 очков. "Динамо" с 6 очками занимает 10-ю строчку, но у киевлян еще три игры в запасе.
Напомним, действующим победителем Украинской Премьер-лиги является донецкий "Шахтер".