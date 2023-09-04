"Кривбасс" разгромил "Колос" в центральном матче 6-го тура УПЛ.

С 1 по 3 сентября были сыграны матчи шестого тура Украинской Премьер-лиги.

Открывал тур поединок "Вереса" против одесского "Черноморца". Встреча завершилась неожиданной победой ривненского клуба со счетом 3:1.

Еще три игры в рамках 6-го тура УПЛ состоялись 2 сентября - "Шахтер" разгромил на выезде "Минай", "Полесье" в родных стенах одолело "Оболонь", а "Александрия" уступила полтавской "Ворскле".

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Завершился тур в воскресенье, 3 сентября. Два матча в этот игровой день завершились вничью. Победителя не смогли определить "Рух" и "Металлист 1925", а также "Днепр-1" и ЛНЗ. В центральном матче тура "Кривбасс" разгромил "Колос".

УПЛ: результаты матчей 6-го тура

Пятница, 1 сентября

"Верес" - "Черноморец" - 3:1

Суббота, 2 сентября

"Минай" - "Шахтер" - 1:4

"Полесье" - "Оболонь" - 2:0

"Ворскла" - "Александрия" - 1:0

Воскресенье, 3 сентября

"Днепр-1" - ЛНЗ - 0:0

"Колос" - "Кривбасс" - 0:3

"Рух" - "Металлист 1925" - 1:1

Матч Заря - Динамо перенесен на неопределенный срок.

Турнирное положение команд в УПЛ

После 6-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 14 набранных очков. "Полесье" с 12 баллами идет на второй строчке. Следом расположились "Кривбасс" и "Рух" - по 11 очков. "Динамо" с 6 очками занимает 10-ю строчку, но у киевлян еще три игры в запасе.

Напомним, действующим победителем Украинской Премьер-лиги является донецкий "Шахтер".

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