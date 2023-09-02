Главный тренер "Оболони" раскритиковал работу судей после игры.

В субботу, 2 сентября, состоялся поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" принимало "Оболонь".

Игра проходила в Житомире на стадионе "Центральный" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Все в этой игре шло к нулевой ничьей, однако в компенсированное ко второму тайму время "Полесье" получило право пробить пенальти, который реализовал Грицук. На 90+9-й минуте футболисты житомирского клуба забили второй мяч в ворота соперника - отличился Козак.

"Полесье" - "Оболонь" - 2:0

Голы: Грицук, 90+7, пен, Козак, 90+9

"Полесье": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский (Кушниренко 46), Танковский (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Ариэлсон (Мустафаев, 62), Макуана, Будковский

"Оболонь": Федорівский, Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78), Слободян, Мороз, Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовский, 64), Чернов (Мединский, 46), Тарануха

Предупреждения: Будковский, 21, Смоляков, 35 - Мороз, 33, Тарануха, 79

Удаление: Мороз, 90+5 (вторая желтая)

Обзор матча:

Стоит отметить, что после матча главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко раскритиковал работу судей.

"Какие впечатления могут быть? Вытягивают из пальца моменты. Играйте и чисто забивайте. Ребята работают, чтобы люди в желтых майках что-то придумывали. Они трактуют как им выгодно и не имеет значения, VAR или не VAR. Все дело в трактовке. VAR это же не интеллектуальная система, которая сама решает. Решают судьи.

Смысл играть и работать, давайте сразу медали и кубки вручим. Это все не красит футбол. В первом тайме такой же момент, но нам пенальти не дали.

Старт сезона? Есть ошибки, нужно исправлять их. Тренер никогда не должен быть доволен", – сказал Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.

Житомирский клуб "Полесье" набрал 12 очков за 6 туров и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. "Оболонь" с 5 баллами идет на 12-й позиции. Лидирует - донецкий "Шахтер" (14 очков).

В следующем туре УПЛ "Полесье" встретится с одесским "Черноморцем", а "Оболонь" сыграет против "Шахтера".

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