Обе команды находятся в зоне вылета в турнирной таблице УПЛ.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" противостоял ЛНЗ.

Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась вничью со счетом 0:0.

Это был дебютный матч для беларуского специалиста Олега Дулуба на посту главного тренера черкасского ЛНЗ. Он воглавил команду после увольнения Александра Ковпака.

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"Днепр-1" - ЛНЗ - 0:0

"Днепр-1": Волынец, Горбунов (Каплиенко, 46), Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут (Рубчинский, 76), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76), Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Филиппов

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопиренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич (Хобленко, 76), Калюжный, Наумец (Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Савин (Норенков, 64)

Предупреждения: Каплиенко, 87, Горин, 90+3 - Калюжный, 54, Савин, 57, Норенков, 68, Бойко, 90+1

После шести сыгранных туров в активе ЛНЗ 4 набранных очка. Черкасский клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" с 5 баллами идет на 13-й строчке, однако, у днепрян на две игры сыграно меньше.

В следуюущем туре УПЛ "Днепр-1" сыграет против "Колоса", а черкасский ЛНЗ встретится с "Рухом".

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