Победа над "Колосом" позволила "Кривбассу" подняться на третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Колос" принимал "Кривбасс".

Игра проходила на стадионе "Колос" и завершилась разгромной победой криворожского клуба со счетом 3:0.

Первый мяч подопечные Юрия Вернидуба забили на 14-й минуте - после передачи Тимура Стецькова отличился Максим Задерака.

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На 68-й минуте гостям удалось удвоить преимущество в счете - гол забил Андрей Понедельник. Ассистировал ему Хрвое Илич. На 88-й минуте Максим Задерака оформил дубль и довел счет до разгромного.

"Колос" - "Кривбасс" - 0:3

Голы: Задерака, 14, 88, Понедельник, 68

"Колос": Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Великан, 54)

"Кривбасс": Клищук, Понедельник (Кузик, 88), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько, 74), Бизимана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский, Задерака (В. Близниченко, 88), Кожушко (Дебелко) 81)

Предупреждения: Богданов (51), Салабай (57) - Бизимана (63)

Победа в этой игре позволила "Кривбассу" подняться на третье место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Юрия Вернидуба 11 набранных очков. "Колос" с 8 баллами идет на 7-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины по футболу "Колос" сыграет против "Днепра-1", а "Кривбасс" померяется силами с "Вересом".

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