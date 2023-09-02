Победу "горнякам" принесли голы Матвиенко, Кащука, Судакова и Вьюнника.

В субботу, 2 сентября, состоялся поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Минай" принимал донецкий "Шахтер".

Встреча команд проходила на стадионе "Минай" и завершилась со счетом 4:1 в пользу "горняков".

Счет в игре был открыт на 37-й минуте - гол с передачи Эдуарда Козика забил Николай Матвиенко.

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Во втором тайме футболисты "Шахтера" забили еще трижды. На 60-й и 66-й минутах отличились Алексей Кащук и Георгий Судаков, на 78-й - Богдан Вьюнник.

Единственный мяч в составе "Миная" забил Егор Гуничев.

"Минай" - "Шахтер" - 1:4

Голы: Гуничев, 72 - Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78

"Минай": Бандура, Дмитрук (Солдат, 42), Мельник, Кравчук (Панасенко, 77), Немчанинов, Рогозинский, Гечев (Одарюк, 42), Витенчук, Твердохлеб, Вишневский (Гуничев, 60), Ралюченко

"Шахтер": Ризнык, Степаненко, Криськив (Кастилло, 79), Зубков (Вьюник, 46), Сикан (Келси, 62), Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина (Судаков, 62), Козик (Лемкин, 82), Кащук

Предупреждения: Одарюк, 50 – Судаков, 65, Келси, 74, Кастилло, 85

За шесть туров "Шахтер" набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с 2 баллами идет на последнем месте.

В следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Оболонью", а "Минай" сыграет против "Александрии".

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