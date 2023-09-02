31 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.
Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" попал в группу Н. Соперниками "горняков" по группе стали: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия).
Официальный сайт "Шахтера" опубликовал расписание матчей "горняков" в рамках группового раунда ЛЧ. Согласно календарю, в первом туре подопечные Патрика ван Леувена сыграют против "Порту". Игра состоится 19 сентября.
Поединки с "Барселоной" состоятся в середине цикла и будут спаренными - 25 октября (на выезде) и 7 ноября (дома).
Календарь Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24
- 1-й тур (19 сентября). "Шахтер" – "Порту" – 22:00
- 2-й тур (4 октября). "Антверпен" – "Шахтер" – 19:45
- 3-й тур (25 октября). "Барселона" – "Шахтер" – 19:45
- 4-й тур (7 ноября). "Шахтер" – "Барселона" – 19:45
- 5-й тур (28 ноября). "Шахтер" – "Антверпен" – 19:45
- 6-й тур (13 декабря). "Порту" – "Шахтер" – 22:00
Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, номинально домашние матчи Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет играть в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 выйдут команды, которые займут в группе первой и второе места. Третья команда отправится в плей-офф Лиги Европы. Для команды, которая финишурет последней, еврокубковый сезон закончится.