"Шахтер" начнет стартует в новом сезоне ЛЧ поединком против португальского "Порту".

31 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" попал в группу Н. Соперниками "горняков" по группе стали: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия).

Официальный сайт "Шахтера" опубликовал расписание матчей "горняков" в рамках группового раунда ЛЧ. Согласно календарю, в первом туре подопечные Патрика ван Леувена сыграют против "Порту". Игра состоится 19 сентября.

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Поединки с "Барселоной" состоятся в середине цикла и будут спаренными - 25 октября (на выезде) и 7 ноября (дома).

Календарь Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24

1-й тур (19 сентября). " Шахтер" – "Порту" – 22:00

– 22:00 2-й тур (4 октября). " Антверпен" – "Шахтер" – 19:45

– 19:45 3-й тур (25 октября). " Барселона" – "Шахтер" – 19:45

– 19:45 4-й тур (7 ноября). " Шахтер" – "Барселона" – 19:45

– 19:45 5-й тур (28 ноября). " Шахтер" – "Антверпен" – 19:45

– 19:45 6-й тур (13 декабря). " Порту" – "Шахтер" – 22:00

Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, номинально домашние матчи Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет играть в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 выйдут команды, которые займут в группе первой и второе места. Третья команда отправится в плей-офф Лиги Европы. Для команды, которая финишурет последней, еврокубковый сезон закончится.

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