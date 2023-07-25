Предыдущий тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ в качестве главного тренера олимпийской команды.

47-летний испанец Унаи Мельгоса стал главным тренером молодежной сборной Украины.

Исполнительный комитет УАФ принял соответствующее решение. Кандидатуру Мельгосы предложил Сергей Ребров.

До этого Мельгоса работал в тренерском штабе Реброва в национальной сборной Украины. Он отвечал за сбор информации о потенциальных игроках команды, анализ матчей молодежной и юношеских сборных.

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Предыдущий тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ в качестве главного тренера олимпийской команды.

Напомним, на молодежном Евро-2023 Украина дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в своей истории получила право выступить на Олимпийских играх.

Унаи Мельгоса: что о нем известно

Тренерскую деятельность Мельгоса начал в академии "Атлетик" Бильбао. Позже он недолго работал в "Малаге", а затем переехал в Украину. Испанец работал с киевским "Динамо" U-19, а затем был ассистентом Реброва в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и сборной Украины.

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