Шведский специалист стал первым иностранным тренером сборной Англии по футболу.

Легендарный европейский футболист и бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет.

О смерти Эррикссона сообщила его семья. "После продолжительной болезни Свен-Йоран Эрикссон умер утром дома в окружении семьи", - говорится в заявлении его родных.

У него был рак поджелудочной железы, и в начале года он говорил, что ему осталось жить "в лучшем случае" год.

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Чем известен Свен-Йоран Эрикссон

Шведский специалист стал первым иностранным тренером сборной Англии по футболу в 2001 году, тренируя так называемое "золотое поколение" футболистов, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.

Эрикссон покинул пост главного тренера сборной Англии после чемпионата мира 2006 года и позже руководил сборными Мексики и Кот-д'Ивуара.

За свою карьеру он стоял во главе ряда именитых европейских клубов, таких как "Бенфика", "Рома", "Фиорентина", "Сампдория", "Лацио", "Манчестер Сити" и "Лестер".

Из-за проблем со здоровьем он ушел с поста спортивного директора шведского клуба "Карлстад" в феврале 2023 года.

После объявления о своем диагнозе специалист исполнил свою давнюю мечту - вывел Liverpool Legends на благотворительный матч против "Аякса" на "Энфилде" в марте того же года. Он описал этот момент как "абсолютно прекрасный", когда "Ливерпуль" выиграл со счетом 4:2.

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