Эксперты УЕФА определили символический состав сборной лучших игроков чемпионата Европы.
Об этом организаторы турнира сообщили на своем сайте.
Сборная Евро-2024 по версии УЕФА
Вратарь: Майк Меньян (Франция);
Защитник: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);
Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все – Испания);
Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба - Испания).
Евро-2024
В Германии на выходных закончился Чемпионат Европы по футболу. Он начался 14 июня и длился ровно месяц. 14 июля который на Олимпиаштадионе в Берлине состоялся финальный поединок, в котором сошлись сборные Англии и Испании.
Испанцы победили англичан со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте стали четырехкратными победителями Чемпионатов Европы.
А вот для Криштиану Роналду Евро-2024 стало худшим международным турниром. Звездный футболист сборной Португалии закончил участие в Евро-2024 без голов.