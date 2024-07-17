Примечательно, что в составе такой сборной преобладают игроки команды-победительницы чемпионата.

Эксперты УЕФА определили символический состав сборной лучших игроков чемпионата Европы.

Об этом организаторы турнира сообщили на своем сайте.

Сборная Евро-2024 по версии УЕФА

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

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Защитник: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба - Испания).

Евро-2024

В Германии на выходных закончился Чемпионат Европы по футболу. Он начался 14 июня и длился ровно месяц. 14 июля который на Олимпиаштадионе в Берлине состоялся финальный поединок, в котором сошлись сборные Англии и Испании.

Испанцы победили англичан со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте стали четырехкратными победителями Чемпионатов Европы.

А вот для Криштиану Роналду Евро-2024 стало худшим международным турниром. Звездный футболист сборной Португалии закончил участие в Евро-2024 без голов.

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