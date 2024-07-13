По словам Ламина Ямала, это может негативно повлиять на его карьеру,

Игрок футбольной сборной Испании и Барселоны Ламин Ямал, которому сегодня, 13 июля, исполнилось 17 лет, не хочет, чтобы его сравнивали с легендой каталонского клуба Лионелем Месси, ведь это может негативно повлиять на его карьеру. Об этом он сказал в интервью Marca.

"Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть. В конце концов, сравнение с лучшим игроком в истории - это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он. Стараюсь быть собой, люди узнают во мне Ламина Ямала, вот и все", - сказал футболист.

Как отметил Ямал, он никогда не будет таким, как Месси.

Видео дня

Как известно, в воскресенье, 14 июля, сборная Испании сойдется с командой Англии в финале футбольного Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Англичане в полуфинале со счетом 2:1 одолели команду Нидерландов.

Ламин Ямал - последние новости

9 июля футбольная сборная Испании триумфально победила Францию на Евро-2024. При счете 0:1 на 21-й минуте полузащитник испанцва Ламин Ямал сравнял счет, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Испании.

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