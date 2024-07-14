В финальном матче "фурия роха" одолела команду Англии и стала 4-кратным чемпионом Европы.

Сборная Испании стала победителем футбольного Евро-2024. В финальном матче, который состоялся на Олимпиаштадионе в Берлине, подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели команду Англии.

Первый тайм прошел при равной борьбе и фактически без остроты у ворот ни одной из команд.

А вот начало второго тайма ознаменовалось открытием счета - голом в воротах англичан отметился форвард Испании Нико Уильямс.

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Однако, на 73-й минуте команда "трех львов" восстановила паритет - точный удар удался хавбеку Коулу Палмеру.

Но за 5 минут до завершения основного времени полузащитник испанцев Микель Оярсабаль установил окончательный счет матча - 2:1.

Таким образом, сборная Испании стала четырехкратным победителем Чемпионатов Европы.

Евро-2024 - последние новости

Сборная Испании по футболу победила французскую команду в полуфинале нынешнего Чемпионата Европы.

Игроки встретились на футбольном стадионе Allianz Arena в Мюнхене. Уже на восьмой минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани забил гол в ворота испанцев. Они быстро отыгрались - на 21-й минуте полузащитник Ламин Ямал сравнял счет, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперед.

Первый тайм закончился со счетом 2:1, он не изменился и после второго тайма. Арбитр добавил к основному времени еще пять минут, однако футболистам не удалось изменить ситуацию.

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