Отечественный футбол после очередной квалификации еврокубков погрузился во внутренние диалоги. Поражения прошлых лет также были неприятными, но в этом году украинский футбол как будто полетел стремительно в пропасть.

Все украинские клубы, которые принимали участие в квалификации этого года - вылетели. Мы имеем представительство только "Шахтера" в Лиге чемпионов и "Зари" в Лиге конференций сугубо благодаря тем квотам, которые уже были гарантированы УЕФА ранее. То есть это результат предыдущего багажа и дальше будет хуже и хуже.

В этом году Украина вылетела из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА, потенциально теряя 5-е еврокубковое место. А "Днепр-1" вообще умудрился установить уникальный антирекорд: "черно-желтые" не выиграли ни одного из своих 8 матчей квалификации еврокубков – 3 ничьих и 5 поражений. Днепряне стали первым клубом в истории, который стартовал с квалификации Лиги чемпионов, но не вышел даже в Лигу конференций, проиграв все три дуэли (без единого выигранного раунда). А "Динамо" впервые с сезона 2005/06 осталось без евроосени - прошло 17 лет с момента досадного поражения швейцарскому "Туну".

Видео дня

Традиционная история для наших команд - это начать квалификацию в турнире рангом повыше, проиграть и опуститься на ступеньку ниже. Последний раз украинский клуб (за исключением "Динамо" и "Шахтера") через квалификацию проходил в групповой этап еврокубков в 2014-м году - это был харьковский "Металлист".

После того нас периодически настигали болезненные вылеты от словацких, чешских, финских, шведских, кипрских клубов. При всем уважении к этим странам, но внутренние чемпионаты Финляндии или Чехии не сильнее, чем УПЛ. Однако, даже учитывая войну и другие социально-экономические проблемы, можно было бы не уступать в еврокубках так часто. По размеру Чехия, как три украинские области, но это не ощущается, если посмотреть в таблицу коэффициентов УЕФА, где мы соседствуем (17 и 18 места соответственно).

За последние 8 лет наши "Ворскла", "Колос", "Александрия" и другие уступали в квалификации еврокубков и это воспринималось как норма - неприятно, но привыкли.

Бессмысленно ожидать успеха от "Ворсклы", у которой владелец находится в международном розыске, от "Зари", которая каждое лето вынуждена с новым составом перестраиваться, от "Динамо", которому банально не хватает мастерства исполнителей и ставка делается на "зеленую" молодежь и от "Днепра-1", который остался без спортивного директора и главного тренера прямо на старте сезона.

В прошлом году "Шахтер" очень ярко выступил в Лиге чемпионов, когда с молодыми украинцами в составе бесстрашно играл на равных с "Реалом" и это напомнило "Динамо" Лобановского образца 1997-1999 годов. Особой драмы добавлял тот факт, что "Шахтер" феерил в разгар полномасштабной войны РФ против Украины. И даже отсутствие звездных бразильцев не повлияло на боеспособность команды - есть в этом свой шарм.

Однако не стоит ожидать от наших клубов таких перформансов систематически. Для этого банально нет предпосылок. Остается лишь надеяться на ситуативные успехи, на удачный жребий, на разного рода везение. Но прямо сейчас мы летим в точку "Марианская впадина". Для того, чтобы исправить ситуацию владельцам клубов нужно смириться с неизбежностью меняться и адаптироваться. Прежде всего, ключ к успеху - это реформа детско-юношеского футбола. Это долгая игра, требующая терпения и преданности делу. Однако эта инвестиция в том числе спасет наши клубы от позора на евроарене.

Артем Будрин