Дмитрий Чигринский на правах свободного агента пополнил состав "Ионикоса".

Бывший центральный защитник донецкого "Шахтера" и испанской "Барселоны" Дмитрий Чигринский продолжит выступать в Греции. 34-летний украинец официально стал игроком "Ионикоса".

Об этом сообщил агент Чигринского Александр Панков в Instagram.

Чигринский присоединился к "Ионикосу" на правах свободного агента, после того, как в июне покинул другую греческую команду - АЕК.

"Ионикос" лишь в этом сезоне вернулся в элитный дивизион чемпионата Греции. В свое время легенда "Динамо" Олег Блохин тренировал "Ионикос" (с 1994 по 1997 и с 1999 по 2002 год).

Дмитрий Чигринский: карьера

Чигринский выступал за АЕК в течение пяти лет - с 2016 года. Всего он провел за клуб 126 матчей, в которых забил 5 голов. В 2018 году вместе с АЕКом Чигринский стал чемпионом Греции.

В сезоне 2009/10 Дмитрий выступал за испанскую "Барселону". Каталонцы заплатили за центрдефа 25 миллионов евро "Шахтеру". Также Чигринский защищал цвета "Днепра" (с 2015 по 2016 год).

Защитник провел 29 поединков за национальную сборную Украины.

Автор: Артем Будрин