Дмитрий Чигринский / фото twitter.com/aek_fc_official
Бывший центральный защитник донецкого "Шахтера" и испанской "Барселоны" Дмитрий Чигринский продолжит выступать в Греции. 34-летний украинец официально стал игроком "Ионикоса".
Об этом сообщил агент Чигринского Александр Панков в Instagram.
Чигринский присоединился к "Ионикосу" на правах свободного агента, после того, как в июне покинул другую греческую команду - АЕК.
"Ионикос" лишь в этом сезоне вернулся в элитный дивизион чемпионата Греции. В свое время легенда "Динамо" Олег Блохин тренировал "Ионикос" (с 1994 по 1997 и с 1999 по 2002 год).
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Дмитрий Чигринский: карьера
- Чигринский выступал за АЕК в течение пяти лет - с 2016 года. Всего он провел за клуб 126 матчей, в которых забил 5 голов. В 2018 году вместе с АЕКом Чигринский стал чемпионом Греции.
- В сезоне 2009/10 Дмитрий выступал за испанскую "Барселону". Каталонцы заплатили за центрдефа 25 миллионов евро "Шахтеру". Также Чигринский защищал цвета "Днепра" (с 2015 по 2016 год).
- Защитник провел 29 поединков за национальную сборную Украины.