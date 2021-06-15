Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК.

Об этом сообщил официальный сайт АЕКа.

Контракт футболиста этим летом подошел к завершению.

"АЕК объявляет о прекращении сотрудничества с украинским защитником и сердечно благодарит его за его вклад в клуб за те пять лет, которые он провел здесь. Чигринский - один из важнейших легионеров, носивших футболку АЕКа", - отметили в клубе.