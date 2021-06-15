Дмитрий Чигринский выступал за АЕК с 2016 года / фото twitter.com/aek_fc_official

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК.

Об этом сообщил официальный сайт АЕКа.

Контракт футболиста этим летом подошел к завершению.

"АЕК объявляет о прекращении сотрудничества с украинским защитником и сердечно благодарит его за его вклад в клуб за те пять лет, которые он провел здесь. Чигринский - один из важнейших легионеров, носивших футболку АЕКа", - отметили в клубе.

Также клуб пожелал Чигринскому успехов в дальнейшей карьере.

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Отметим, что, по неофициальным данным, в услугах Чигринского заинтересованы "Днепр-1" и кипрские клубы.

Дмитрий Чигринский: карьера в АЕКе.

  • 34-летний Чигринский выступал за АЕК на протяжении пяти лет - с 2016 года.
  • Всего он провел за клуб 126 матчей, в которых забил 5 голов.
  • В 2018 году вместе с АЕКом Чигринский стал чемпионом Греции.

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Автор: Антон Дударь