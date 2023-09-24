"Кривбасс" поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ.

С 22 по 24 сентября были сыграны матчи восьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Киевское "Динамо" в рамках этого тура в зрелищном поединке обыграло черкасский ЛНЗ.

Главной сенсацией тура стал поединок во Львове, в котором "Рух" сумел отобрать очки у "Шахтера". Встреча завершилась вничью.

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"Кривбасс" Юрия Вернидуба в 8-м туре разгромил полтавскую "Ворсклу" и поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. Одесский "Черноморец" в этом туре разнес "Александрию".

В центральном поединке 8-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" проиграла в номинально домашней игре "Днепру-1".

УПЛ-2023/24: результаты матчей 8-го тура

Пятница, 22 сентября

"Оболонь" - "Верес" - 0:0

"Александрия" - "Черноморец" - 1:5

Суббота, 23 сентября

ЛНЗ - "Динамо" - 2:4

"Полесье" - "Минай" - 2:1

"Ворскла" - "Кривбасс" - 1:4

"Рух" - "Шахтер" - 1:1

Воскресенье, 24 сентября

"Заря" - "Днепр-1" - 0:1

"Металлист 1925" - "Колос" - 0:0

Положение команд в УПЛ после 8-го тура

Первое место в турнирной таблице чемпионата Украины занимает донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 18 набранных очков. "Кривбасс" с 17 баллами занимает второе место. Далее идут "Черноморец" и "Полесье" - по 15 очков.

Киевское "Динамо" с 12 очками расположилось на пятой строчке.

В зоне вылета находятся: "Оболонь" (13-е место, 6 очков), "Заря" (14-е место, 5 очков), "Верес" (15-е место, 5 очков), "Минай" (16-е место, 3 очка).

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, действующим чемпионом УПЛ является донецкий "Шахтер".

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