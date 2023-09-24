С 22 по 24 сентября были сыграны матчи восьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Киевское "Динамо" в рамках этого тура в зрелищном поединке обыграло черкасский ЛНЗ.
Главной сенсацией тура стал поединок во Львове, в котором "Рух" сумел отобрать очки у "Шахтера". Встреча завершилась вничью.
"Кривбасс" Юрия Вернидуба в 8-м туре разгромил полтавскую "Ворсклу" и поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. Одесский "Черноморец" в этом туре разнес "Александрию".
В центральном поединке 8-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" проиграла в номинально домашней игре "Днепру-1".
УПЛ-2023/24: результаты матчей 8-го тура
Пятница, 22 сентября
- "Оболонь" - "Верес" - 0:0
- "Александрия" - "Черноморец" - 1:5
Суббота, 23 сентября
- ЛНЗ - "Динамо" - 2:4
- "Полесье" - "Минай" - 2:1
- "Ворскла" - "Кривбасс" - 1:4
- "Рух" - "Шахтер" - 1:1
Воскресенье, 24 сентября
- "Заря" - "Днепр-1" - 0:1
- "Металлист 1925" - "Колос" - 0:0
Положение команд в УПЛ после 8-го тура
Первое место в турнирной таблице чемпионата Украины занимает донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 18 набранных очков. "Кривбасс" с 17 баллами занимает второе место. Далее идут "Черноморец" и "Полесье" - по 15 очков.
Киевское "Динамо" с 12 очками расположилось на пятой строчке.
В зоне вылета находятся: "Оболонь" (13-е место, 6 очков), "Заря" (14-е место, 5 очков), "Верес" (15-е место, 5 очков), "Минай" (16-е место, 3 очка).
Турнирная таблица УПЛ
Напомним, действующим чемпионом УПЛ является донецкий "Шахтер".