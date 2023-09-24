"Днепр-1" одержал первую победу под руководством Юрия Максимова.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Днепр-1".

Матч проходил на стадионе "Украина" во Львове и завершился победой подопечных Юрия Максимова.

Исход встречи решил единственный гол, который забил полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут. Ассистировал ему Валентин Рубчинский.

Видео дня

"Заря" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Когут, 24

"Заря": Турбаевский, Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурницын, Яцик, Антюх (Чурко, 77), Вантух, Мишнев (В.Волошин, 77), Нагнойный, Д. Алефиренко, Герреро

"Днепр-1": Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита (Гаджиев, 79), Рубчинский (Мирошниченко, 79), Когут (Е. Пасич, 58), Пихаленок (Витиньо, 67), Бабенко, Леднев, Гуцуляк

Предупреждения: Вантух, 40 - Кравец, 59, Бабенко, 61, Сарапий, 73

Отметим, что эта победа стала дебютной для Юрия Максимова на посту главного тренера "Днепра-1". Он возглавил команду 14 сентября, сменив на этой должности Александра Кучера.

Под руководством Максимова команда сыграла уже две игры в рамках УПЛ. В прошлом туре "Днепр-1" в дебютном матче Максимова сыграл вничью против "Колоса".

"Днепр-1" набрал 9 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" с 5 баллами идет на 14-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Днепр-1" встретится с "Металлистом 1925", а "Заря" сыграет против одесского "Черноморца".

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