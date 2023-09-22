В пятницу, 22 сентября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Откроет этот тур поединок "Оболони" и "Вереса", который пройдет в Киеве. Также в пятницу сыграют "Александрия" и "Черноморец".
На субботу запланированы сразу четыре игры - черкасский ЛНЗ примет киевское "Динамо", "Минай" отправится в гости к "Полесью", "Ворскла" померяется силами с "Кривбассом", а "Рух" сыграет против донецкого "Шахтера".
Еще две встречи 8-го тура состоятся в воскресенье. На этот день запланированы матчи "Зари" против "Днепра-1" и "Мталлиста 1925" с "Колосом".
УПЛ: расписание трансляция 8-го тура
Пятница, 22 сентября
- 17:00 "Оболонь" - "Верес" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
- 19:00 "Александрия" - "Черноморец" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
Суббота, 23 сентября
- 13:00 ЛНЗ - "Динамо" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
- 15:00 "Полесье" - "Минай" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
- 17:00 "Ворскла" - "Кривбасс" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
- 19:00 "Рух" - "Шахтер" Трансляция - УПЛ ТВ, Суспильне Спорт
Воскресенье, 24 сентября
- 15:00 "Заря" - "Днепр-1" Трансляция - УНИАН, Football Hub
- 17:00 "Металлист 1925" - "Колос" Трансляция - Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO
После семи туров лидирует в турнирной таблице УПЛ донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 17 набранных очков. На второй строчке идет "Кривбасс" с 14 баллами. Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" - по 12 очков.