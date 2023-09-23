"Горняки" большую часть поединка играли в меньшинстве из-за красной карточки Ярослава Ракицкого.

Донецкий "Шахтер" и львовский "Рух" сыграли вничью в 8-м туре чемпионата Украины по футболу.

Первый гол на 17-й минуте забил Георгий Судаков, а с 21-й "горняки" играли в меньшинстве после прямой красной карточки Ярослава Ракицкого. "Рух" сравнял на 88-й минуте благодаря дальнему удару Богдана Слюбика.

"Шахтер" таким образом остался лидером турнирной таблицы УПЛ, но уже в третий раз в сезоне потерял очки – 5 побед и 3 ничьих.

"Рух" в четвертый раз подряд не выиграл после своей победной серии из трех матчей на старте сезона – 3 ничьих и 1 поражение.

У львовян 12 пунктов, от "Шахтера" они отстают на 6 очков, имея игру в запасе.

Рух - Шахтер - 1:1

Голы: Слюбик, 88 - Судаков, 17

Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироши, 25)

Удаление: Ракицкий, 21 (опасная игра)

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