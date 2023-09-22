Подопечные Романа Григорчука решили исход встречи еще в первом тайме, забив 4 мяча.

В пятницу, 22 сентября, состоялся поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" встречался с "Александрией".

Игра проходила на стадионе "Ника" и завершилась разгромной победой "моряков" со счетом 5:1.

Подопечные Романа Григорчука решили исход этой встречи еще в первой половине игры, забив четыре гола. В составе одесского клуба отличились Виталий Ермаков, Андрей Штогрин, Орест Кузык и Богдан Бойчук.

На 73-й минуте игры "Александрии" удалось один мяч отыграть - отличился Антон Кравченко. Но избежать погрома подопечным Руслана Ротаня не удалось. На 77-й минуте Гай Хадида забил пятый мяч "Черноморца", поставив точку в этой игре.

"Александрия" - "Черноморец" - 1:5

Голы: Кравченко, 73 - Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида, 77

"Александрия": Н.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалец (Смирный, 85), Микитишин (Шулянский, 46), Сигеев, Эрнандес, Кулаковский (Андрейчук, 46), Билошевский, Джевани (Безерра, 70), Копына

"Черноморец": Варакута, В.Ермаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильев (Салюк, 84), Кузык, Дада (Хадида, 74), Штогрин (Бадибанга, 69), Иеде, Бойчук (Вакула, 74)

Предупреждения: Сигеев (66) – Васильев (42)

Обзор матча:

"Черноморец" набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице первенства Украины. "Александрия" с 8 баллами занимает десятую позицию.

В следующем туре УПЛ "Черноморец" сыграет против луганской "Зари" (30 сентября), а "Александрия" встретится с киевским "Динамо" (1 октября).

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