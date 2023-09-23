21-летний Владимир Бражко оформил "гол плюс пас".

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ принимал киевское "Динамо".

Первый гол в этой игре был забит на 3-й минуте - отличился полузащитник "Динамо" Владимир Бражко.

Во втором тайме ЛНЗ сравняло счет на табло - пенальти реализовал Виталий Бойко. Однако уже на 72-й минуте встречи Андрей Ярмоленко во второй раз вывел "бело-синих" вперед. Ассистировал ему Бражко.

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На 78-й минуте матча киевляне забили третий гол благодаря точному удару Виталия Буяльского с пенальти. После этого команды еще раз обменялись голами и в итоге арбитр зафиксировал победу "Динамо" со счетом 2:4.

ЛНЗ - Динамо - 2:4

Голы: Бойко, 61 (пен.), Прядун, 90+1 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльский, 77 (пен.), Волошин, 90+3

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селин, Муравский, Лопыренок (Бойко, 33), Стасюк (Савин, 79) – Олийнык (Тищенко, 66), Калюжный – Пасич (С. Шестаков, 66), Хобленко (Прядун, 66), Наумец

Динамо: Бущан – Дубинчак (Малыш, 81), Попов (Сирота, 64), Биловар, Караваев – Андриевский (Рамадани, 82), Бражко – Диалло (Бенито, 64), Буяльский, Ярмоленко – Ванат (Волошин, 63)

"Динамо" сыграло 5 матчей в новом сезоне УПЛ и набрало 12 очков. Команда Мирчи Луческу идет на 4-й позиции в турнирной таблице. ЛНЗ имеет в своем активе 7 баллов, но у них на три игры больше.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Александрии" 1 октября, а ЛНЗ 30 сентября приедет в гости к ровенскому "Вересу".

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