Одна очень неожиданная сенсация случилась на прошлых выходных

С 13 по 15 мая проводились матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Главной сенсацией этих футбольных выходных стала победа "Черноморца" над "Динамо" в Киеве. Одесситы впервые с 2013-го года взяли верх над идеологическим соперником на его же поле.

Также удивил результат матча "Металлист" - "Заря". Луганчане уже на 27-й минуте вели в счете 4:0. В итоге поединок завершился с разницей в пять голов.

Кроме "Зари" победу одержали и другие участники первой тройки УПЛ, однако для "Шахтера" и "Днепра-1" эти три очка дались очень тяжело. "Горняки" лишь во втором тайме смогли дожать "Ингулец", а подопечные Кучера одержали победу над "Минаем" лишь благодаря голу на 79-й минуте от Довбика.

Внизу турнирной таблицы ситуация лишь частично изменилась. "Верес" набрал три очка и покинул зону переходных матчей. Теперь на 13-й и 14-й позиции находятся "Минай" и "Рух" соответственно.

Результаты 26-го тура УПЛ

"Динамо" – "Черноморец" 2:3

Голы: Ванат 53, Буяльский 55 - Ермаков 3, Демченко 11, 70

Обзор матча:

"Ингулец" - "Шахтер" 0:2

Голы: Конопля 51, Павлов 85 (авт.)

Обзор матча:

"Металлист" – "Заря" 0:5

Голы: Мизюк 1 (авт.), Герреро 10, Шахов 21, Имереков 27, Бражко 85 (пен.)

Нереализованный пенальти: Булеца 33

Обзор матча:

"Львов" – "Ворскла" 0:2

Голы: Сефери 57 (пен.), Скляр 90

Обзор матча:

"Верес" – "Металлист 1925" 1: 0

Гол: Г. Пасич 49

Обзор матча:

"Кривбасс" – "Рух" 1: 0

Гол: Капич 90 (пен.)

Обзор матча:

"Минай" – "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик 79

Обзор матча:

"Колос" - "Александрия" 0:2

Голы: Ковалец 4, Логинов 11

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ сезона 2022-2023 гг.

Синхронные победы трех лидеров чемпионата в 26-м туре не изменили позиций наверху таблицы. "Шахтер" идет первым с двухочковым преимуществом над вторым "Днепром-1". Следом расположилась "Заря", у которой на три балла меньше, чем у подопечных Кучера.

"Динамо", несмотря на поражение, продолжает находиться на четвертом месте. Отрыв от бронзы уже составляет восемь очков, но и пятая "Александрия" идет на расстоянии тоже восьми зачетных пунктов от киевлян.

На дне турнирки все стабильно: "Львов" и "Металлист" пасут задних. Лишь из зоны переходных матчей вырвался "Верес" благодаря победе над конкурентом - "Металлистом 1925".

Следующий тур УПЛ запланирован на 19-21 мая. Его центральными матчами будет противостояние между "Александрией" и "Динамо", а также харьковское дерби "Металлист 1925" – "Металлист".

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