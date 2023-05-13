Лишь во втором тайме у "горняков" пошла игра.

В субботу, 13 мая, "Ингулец" и "Шахтер" проводили между собой матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот поединок должен был состояться в Петрово, однако команды договорились сыграть на "Арене Львов".

Первый тайм получился безголевым, но с большим количеством возможностей у чужих ворот с обеих сторон. Сразу после перерыва эти моменты удалось перевести в гол: защитник "Шахтера" Конопля открыл счет после подачи с углового.

На 78-й минуте "Ингулец" остался в меньшинстве: арбитр удалил голкипера Паламарчука за фол последней надежды. Еще через семь минут "горнякам" удалось увеличить преимущество в счете благодаря автоголу.

"Ингулец" - "Шахтер" 0:2

Голы: Конопля 51, Павлов 85 (авт.)

"Ингулец": Паламарчук, Запорожец, Осипенко (Мельничук 46), Коробенко, Ситало (Марусич 68), Кучеренко, Головкин (Козак 68), Сидоренко (Билык 81), Козыренко (Кравчук 86), Павлов, Смоляков

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Зубков (Швед 69), Крыськив (Тотовицкий 74), Келси (Сикан 60), Бондаренко, Матвиенко, Судаков, Конопля (Гочолейшвили 60), Ракицкий (Михайличенко 69)

Предупреждения: Осипенко 23, Бондаренко 90+4

Удаления: Паламарчук 78

Обзор матча:

"Шахтер" благодаря победе оторвался от второго "Днепра-1" на пять очков. Однако у подопечных Кучера есть еще один матч в запасе, который они проведут в понедельник, 15 мая, против "Миная".

"Ингулец" рискует опуститься в зону вылета. Сейчас петровцы находятся на 11 позиции. "Ингулец" всего на три очка опережает 13 место, которое дает право бороться за выживание с командой Первой лиги.

26-й тур будет проводиться еще 13 и 14 мая. После этого до конца чемпионата Украины останется четыре раунда.

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