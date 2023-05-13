Горечь поражения для киевлян увеличивается из-за того, что именно сегодня "бело-синие" празднуют свой День рождения.

Сегодня, 13 мая, киевское "Динамо" противостояло одесскому "Черноморцу" в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот матч подарил неожиданный результат.

"Моряки" открыли счет на четвертой минуте матча, а на 11-й минуте уже вели в счете 2:0. Авторами голов стали Ермаков и Демченко.

В начале второго тайма благодаря мячам Ваната и Буяльского "Динамо" сравняло счет. В частности Владислав записал в свой актив еще и ассист на Виталия. Однако на 71-й минуте Александр Демченко оформил дубль и принес одесситам победу.

Динамо - Черноморец 2:3

Голы: Ванат 53, Буяльский 55 - Ермаков 3, Демченко 11, 70

Динамо: Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак 72), Сидорчук, Ванат (Рамирес 84), Андриевский (Лонвейк 79), Караваев, Дячук, Буяльский, Сирота, Бенито (Перрис 72), Волошин (Царенко 72)

Черноморец: Паст, Ермаков, Гучек, Кузик (Задоя 88), Путря, Хадида (Штогрин 46), Демченко, Алефиренко (Черткоев 90+3), Бадибанга, Салюк, Политыло

Предупреждения: Бенито 22, Дячук 52, Дубинчак 72 - Салюк 76

Обзор матча:

"Динамо" впервые с 2013-го года проиграло "Черноморцу" в домашнем матче. Интересно, что в том сезоне (2013/2014 гг.) киевляне в итоге заняли четвертое место в чемпионате. Сейчас они тоже идут на четвертой позиции.

Для "моряков" эта победа стала четвертой в гостях за последние шесть матчей. Благодаря набранным трем очкам подопечные Романа Григорчука поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Отметим, что поражение стало первым для исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Александра Шовковского. В предыдущих трех матчах, в которых именно он был "главным", киевляне непременно побеждали. Добавим, что Мирча Луческу сейчас находится на больничном.

Заметим, что сегодня, 13 мая, "Динамо" празднует 96-ю годовщину со дня создания клуба.

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