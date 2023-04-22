Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча против "Шахтера" сделал важное заявление.
Румынский специалист сообщил, что из-за операции на ноге он вынужден уйти на больничный. Луческу также отметил, что в его отсутствие командой будет руководить Александр Шовковский.
"С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский - исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию.
Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине", - заявил Луческу на пресс-конференции.
Добавим, что Александр Шовковский вошел в тренерский штаб "Динамо" в январе этого года. До этого легендарный вратарь работал в тренерском штабе национальной сборной Украины.
Напомним, "Динамо" в рамках 22-го тура сыграло вничью с "Шахтером". В составе киевлян фантастическим голом со штрафного отличился Александр Андриевский.
После 22-х туров "бело-синие" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины с 41 очком в активе.
В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против харьковского "Металлиста". Игра запланирована на 28 апреля.