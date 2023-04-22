"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 22-го тура УПЛ.

В субботу, 22 апреля, состоялся центральный матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались "Динамо" и "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 1:1.

Футболисты "Шахтера" открыли счет в дебюте встречи - на 12-й минуте мощным ударом с дальней дистанции гол забил Тарас Степаненко.

На 82-й минуте Александр Андриевский забил фантастический гол прямым ударом со штрафного, сравняв счет в игре.

"Динамо" - "Шахтер" - 1:1

Гол: Андриевский, 82 - Степаненко, 12

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

Видео гола Степаненко:

Видео гола Андриевского:

После 22-х туров в активе "Шахтера" 53 набранных очка. "Горняки" занимают первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Зарю" на 7 баллов. "Динамо" с 41 баллом идет на четвертой строчке.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста", а "Шахтер" встретится с "Колосом".

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