Центральным матчем тура станет битва "Динамо" и "Шахтера".

С 21 по 24 апреля будут сыграны матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Восемь матчей тура были разбиты на четыре игровых дня.

Стартует тур в пятницу, 21 апреля, поединком луганской "Зари" против "Колоса".

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В субботу, 22 апреля, будут сыграны три матча: "Ворскла" встретится с "Металлистом", "Верес" примет "Минай", а "Динамо" в центральной битве тура сыграет против "Шахтера".

В воскресенье, 23 апреля, состоятся две игры: "Металлист 1925" отправится в гости к "Львову", а "Кривбасс" примет на своем поле "Черноморец".

В понедельник, 24 апреля, "Днепр-1" сыграет против "Руха", а "Ингулец" померяется силами с "Александрией".

Расписание матчей 22-го тура УПЛ

21 апреля

15:00 "Колос" - "Заря", прямая трансляция - Setanta Sports

22 апреля

13:00 "Ворскла" - "Металлист", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Верес" - "Минай", прямая трансляция - Setanta Sports

17:00 "Динамо" - "Шахтер", прямая трансляция - 2+2

23 апреля

13:00 "Львов" - "Металлист 1925", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Кривбасс" - "Черноморец", прямая трансляция - Setanta Sports

24 апреля

13:00 "Днепр-1" - "Рух", прямая трансляция - УНИАН

15:00 "Александрия" - "Ингулец", прямая трансляция - Setanta Sports

Турнирное положение команд в УПЛ

На первой позиции в турнирной таблице УПЛ идет донецкий "Шахтер", который набрал 52 очка (21 матч). Вторая позиция за "Днепром-1" - 45 очков (20 матчей). На третьей строчке с 43 баллами идет луганская "Заря" (21 матч). На четвертом месте "Динамо" Киев - 40 баллов за 21 сыгранный матч.

В зоне вылета находятся "Верес" (13-е место, 20 очков), "Металлист" (14-е место, 19 очков), "Рух" (15-е место, 19 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

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