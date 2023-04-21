Победу луганскому клубу принес гол Владимира Бражко.

В пятницу, 21 апреля, поединком луганской "Зари" против "Колоса" была открыта программа 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Игра проходила на стадионе "Колос" и завершилась минимальной победой гостей.

Единственный гол, который и решил исход встречи, футболисты "Зари" забили на 31-й минуте - после передачи Сергея Булецы отличился Владимир Бражко.

"Колос" - "Заря" - 0:1

Гол: Бражко, 31

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Болбат, 62), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Попов, 62)

"Заря": Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко, Бражко (Дрышлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мишнев, 68)

Предупреждения: Золотов, 20, Богданов, 45 - Снурницын, 38, 55, Бражко, 50

Удаление: Снурницын, 55

Видео гола:

Победа в этой игре позволила "Заре" выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе луганского клуба 46 набранных очков. "Днепр-1" опустился на третье место, но у команды Александра Кучера есть еще две игры в запасе.

"Колос" за 22 матча набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре украинского первенства "Заря" сыграет против "Черноморца" (29 апреля), а "Колос" встретится с "Шахтером" (28 апреля).

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