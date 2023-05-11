Сейчас он уже тренирует одного украинского футболиста.

Вскоре киевское "Динамо" может получить нового тренера. Как сообщает ресурс Dynamo.kiev.ua, текущий наставник польского "Ракува" Марек Папшун находится в сфере интересов "бело-синих".

Пока никаких официальных переговоров или предложения не было. Менеджмент украинского клуба рассматривает только потенциальные кандидатуры на пост наставника киевлян.

Все решения по смене тренерского штаба "Динамо" будут приниматься только после завершения текущего сезона с прицелом на следующий розыгрыш чемпионата и еврокубков.

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Также источник подает информацию о Папшуне. Польский тренер имеет контракт с "Ракувом" до конца текущего сезона, а продлевать соглашение он не собирается. Пока неизвестно, какие у него есть планы.

Отметим, что Папшун установил уникальное достижение в чемпионате Польши. Его "Ракув" впервые в своей истории одержал победу в чемпионате, а также впервые вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов. К слову, подопечным Папшуна является украинец Владислав Кочергин.

В этом сезоне "Динамо" возглавляет Мирча Луческу. Однако на данный момент действиями киевской команды руководит Александр Шовковский, ведь румынский специалист недавно перенес операцию и не может находиться непосредственно вместе со своими подопечными. Как ранее заявлял президент столичного клуба Игорь Суркис, контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024-го года.

В текущем чемпионате киевляне после 25 туров идут на четвертой позиции УПЛ. Отрыв от лидера "Шахтера" составляет 10 очков за пять раундов до финиша. К третьей "Заре" отрыв "Динамо" составляет пять зачетных баллов.

Также "бело-синие" участвовали в еврокубках. Они стартовали во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, но вылетели на стадии плей-офф отбора от "Бенфики". Далее они попали в групповой этап Лиги Европы, где заняли последнее, четвертое, место в своем квартете.

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