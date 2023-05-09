"Динамо" одержало победу третий раз подряд, "Шахтер" подпустил к себе конкурентов.

7 и 8 мая были проведены матчи 25-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги.

Из первой четверки лидеров почти все синхронно одержали победы, кроме "Шахтера". Подопечные Игоря Йовичевича сыграли вничью в гостях с "Александрией", которую возглавляет Руслан Ротань.

А вот "Днепр-1", "Заря" и "Динамо" выиграли. Для киевлян эта победа стала третьей подряд. Фееричным выдался матч "днепрян", где арбитр назначил несуществующий пенальти, а затем голкипер "Черноморца" Евгений Паст отразил сразу два удара Артема Довбика "с точки".

Сенсационным результатом является победа "Миная" над "Ворсклой" со счетом 2:0. Также довольно неожиданно "Рух" разгромил "Ингулец" с разрывом в три мяча.

В битве аутсайдеров одержал победу "Металлист" - харьковчане дожали ФК "Львов" и в конце матча вырвали минимальную победу. Зато другой претендент на вылет, "Верес", уступил дома "Колосу". Все решил автогол игрока ровенчан в начале встречи.

Результаты 25-го тура УПЛ

"Черноморец" – "Днепр-1" 1:2

Голы: Алефиренко 54 - Назаренко 57, Довбик 82

Обзор матча:

"Металлист" - "Львов" 1:0

Гол: Прядун 79

Обзор матча:

"Александрия" - "Шахтер" 1:1

Голы: Михайленко 9 - Келси 75

Обзор матча:

"Кривбасс" - "Динамо" 0:1

Гол: Попов 48

Обзор матча:

"Минай" – "Ворскла" 2:0

Голы: Петько 45+1, Твердохлеб 90+3

Обзор матча:

"Рух" - "Ингулец" 3: 0

Голы: Соломон-Отабор 14, Климчук 47, 90+5

Обзор матча:

"Верес" – "Колос" 0:1

Гол: Балан 8 (авт.)

Обзор матча:

"Заря" - "Металлист 1925" 3: 0

Голы: Шахов 7, Русин 48, Герреро 52

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

"Шахтер" из-за ничейного результата в матче против "Александрии" подпустил к себе конкурентов. Теперь второй "Днепр-1" на расстоянии всего в три очка от "горняков". У "днепрян "есть еще один матч в запасе, который они проведут 11 мая против "Александрии".

"Заря" и "Динамо" закрепили свои позиции, а в частности киевляне окончательно гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон (не опустятся ниже пятого места).

На дне турнирной таблицы все почти без изменений. "Львов" очередной раз проиграл и остался последней командой чемпионата. "Металлист" и "Рух" синхронно одержали победу и не покинули свои позиции. Лишь "Минай" благодаря победе поднялся вверх и опустил "Верес" в зону переходных матчей.

Поединки следующего, 26-го тура, УПЛ запланированы на 13-15 мая.

Вас також можуть зацікавити новини: