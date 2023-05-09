7 и 8 мая были проведены матчи 25-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги.
Из первой четверки лидеров почти все синхронно одержали победы, кроме "Шахтера". Подопечные Игоря Йовичевича сыграли вничью в гостях с "Александрией", которую возглавляет Руслан Ротань.
А вот "Днепр-1", "Заря" и "Динамо" выиграли. Для киевлян эта победа стала третьей подряд. Фееричным выдался матч "днепрян", где арбитр назначил несуществующий пенальти, а затем голкипер "Черноморца" Евгений Паст отразил сразу два удара Артема Довбика "с точки".
Сенсационным результатом является победа "Миная" над "Ворсклой" со счетом 2:0. Также довольно неожиданно "Рух" разгромил "Ингулец" с разрывом в три мяча.
В битве аутсайдеров одержал победу "Металлист" - харьковчане дожали ФК "Львов" и в конце матча вырвали минимальную победу. Зато другой претендент на вылет, "Верес", уступил дома "Колосу". Все решил автогол игрока ровенчан в начале встречи.
Результаты 25-го тура УПЛ
"Черноморец" – "Днепр-1" 1:2
Голы: Алефиренко 54 - Назаренко 57, Довбик 82
Обзор матча:
"Металлист" - "Львов" 1:0
Гол: Прядун 79
Обзор матча:
"Александрия" - "Шахтер" 1:1
Голы: Михайленко 9 - Келси 75
Обзор матча:
"Кривбасс" - "Динамо" 0:1
Гол: Попов 48
Обзор матча:
"Минай" – "Ворскла" 2:0
Голы: Петько 45+1, Твердохлеб 90+3
Обзор матча:
"Рух" - "Ингулец" 3: 0
Голы: Соломон-Отабор 14, Климчук 47, 90+5
Обзор матча:
"Верес" – "Колос" 0:1
Гол: Балан 8 (авт.)
Обзор матча:
"Заря" - "Металлист 1925" 3: 0
Голы: Шахов 7, Русин 48, Герреро 52
Обзор матча:
Турнирное положение команд в УПЛ
"Шахтер" из-за ничейного результата в матче против "Александрии" подпустил к себе конкурентов. Теперь второй "Днепр-1" на расстоянии всего в три очка от "горняков". У "днепрян "есть еще один матч в запасе, который они проведут 11 мая против "Александрии".
"Заря" и "Динамо" закрепили свои позиции, а в частности киевляне окончательно гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон (не опустятся ниже пятого места).
На дне турнирной таблицы все почти без изменений. "Львов" очередной раз проиграл и остался последней командой чемпионата. "Металлист" и "Рух" синхронно одержали победу и не покинули свои позиции. Лишь "Минай" благодаря победе поднялся вверх и опустил "Верес" в зону переходных матчей.
Поединки следующего, 26-го тура, УПЛ запланированы на 13-15 мая.