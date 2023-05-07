"Горняки" потеряли важные очки в контексте чемпионской гонки в УПЛ.

В воскресенье, 7 мая, состоялся поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Ника" и сенсационно завершилась вничью со счетом 1:1.

Хозяева поля первыми открыли счет в матче - на 9-й минуте забил Николай Михайленко.

На 75-й минуте встречи "горнякам" удалось сравнять счет в поединке - гол в ворота "Александрии" забил Кевин Келси.

"Александрия" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Михайленко, 9 - Келси, 75

"Александрия": Шевченко, Скорко, Бабогло, Логинов, Копина (Чубатый, 82), Михайленко (Ващенко, 88), Рыбалка, Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков, Мустафаев (Матюшенко, 88)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко, Степаненко, Швед (Зубков, 70), Джурасек (Крыськив, 46), Бондаренко (Сикан, 75), Судаков, Траоре (Келси, 24)

Предупреждения: Шевченко - Келси, Ракицкий

Обзор матча:

Донецкий "Шахтер" потерял очень важные очки в контексте борьбы за чемпионский титул в УПЛ. После этого тура "горняки" опережают "Днепр-1" всего на три очка, при этом, у днепрян есть еще одна игра в запасе.

"Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ с 38 баллами в активе.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Ингульца" (13 мая), а "Александрия" встретится с "Днепром-1" (11 мая).

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