"Шахтер" сохранил отрыв от "Днепра-1" в турнирной таблице УПЛ.

С 3 по 4 мая были сыграны матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидеры чемпионата в этом туре синхронно одержали победы: "Шахтер" выиграл у "Миная" с минимальным счетом, "Днепр-1" разгромил харьковский "Металлист", "Заря" взяла верх в дуэли с "Вересом", а "Динамо" в гостях обыграло полтавскую "Ворсклу".

Два матча этого тура завершились вничью без забитых голов: очки поделили "Кривбасс" и "Ингулец", а также "Металлист 1925" и "Рух".

"Черноморец" в рамках 24-го тура на своем поле разгромил "Колос", а "Львов" с минимальным счетом уступил "Александрии".

Результаты 24-го тура УПЛ

"Шахтер" - "Минай" - 1:0

Гол: Траоре, 12

Обзор матча:

"Днепр-1" - "Металлист" - 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

Обзор матча:

"Львов" - "Александрия" - 0:1

Гол: Сигеев, 12

Обзор матча:

"Заря" - "Верес" - 1:0

Гол: Имереков, 53

Обзор матча:

"Черноморец" - "Колос" - 3:0

Голы: Бадибанга, 7, Алефиренко, 58, Демченко, 72

Обзор матча:

"Ингулец" - "Кривбасс" - 0:0

Обзор матча:

"Металлист 1925" - "Рух" - 0:0

Обзор матча:

"Ворскла" - "Динамо" - 1:2

Голы: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Бенито, 48

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

Первое место в турнирной таблице чемпионата Украины занимает донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 59 очков. "Днепр-1" с 54 очками идет на второй позиции. Третья строчка у "Зари" - 52 очка. Киевское "Динамо" набрало 47 очков за 24 матча и занимает четвертое место.

В зоне вылета находятся "Минай" (13-е место, 23 очка), "Рух" (14-е место, 21 очко), "Металлист" (15-е место, 19 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

Матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу будут сыграны с 7 по 8 мая.

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