Судья матча не засчитал гол "Миная" в ворота "Шахтера".

В среду, 3 мая, состоялся поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" противостоял "Минаю".

Игра проходила на стадионе "Минай" и завершилась минимальной победой "горняков".

Подопечным Игора Йовичевича удалось повести в счете на 12-й минуте - Лассина Траоре, получив в штрафной передачу от Марьяна Шведа, точно пробил в ближний угол.

В концовке первого тайма случился скандальный эпизод. "Минай" мог сравнять счет, но судьи не засчитали чистый гол подопечных Владимира Шарана. Мяч после удара Дмитрия Немчанинова от перекладины отскочил в ворота и полностью пересек линию, что было видно на видеоповторах, но рефери посчитали иначе. Системы VAR же на этом матче не было.

"Шахтер" - "Минай" - 1:0

Гол: Траоре, 12

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондар, Ракицкий (Михайличенко, 71), Матвиенко, Степаненко, Швед (Гочолеишвили, 70), Зубков (Тотовицкий, 62), Бондаренко, Судаков (Назарина, 90+1), Траоре (Келси, 80)

"Минай": Бандура, Дмитрук, Ю. Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Немчанинов, Трубочкин (Гечев, 76), Твердохлеб (Чуев, 89), Петько (Горин, 67), Витенчук, Рогозинский, Коломоец (Вишневский, 46)

Предупреждения: Конопля, Келси - Бандура, Вишневский

Обзор матча:

"Шахтер" набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Днепр-1" на пять баллов и сыграв на один матч больше. "Минай" с 23 пунктами занимает 13-е место.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Александрии" (7 мая), а "Минай" померяется силами с "Ворсклой" (8 мая).

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