"Днепр-1" продолжает погоню за "Шахтером" в турнирной таблице УПЛ.

В среду, 3 мая, в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал харьковский "Металлист".

Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 5:0.

Счет в игре был открыт на 33-й минуте матча - с передачи Когута забил Пеглоу. На 40-й минуте встречи Пеглоу оформил дубль, удвоив преимущество "Днепра-1". На 43-й минуте Гуцуляк забил третий мяч номинальных хозяев поля.

Во втором тайме днепряне забили еще два мяча в ворота "Металлиста". Отличились Пидлепенец и Пеглоу.

"Днепр-1" - "Металлист" - 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

"Днепр-1": Рыбак, Матаррита (Рубчинский, 59), Сарапий, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79), Танковский, Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Пихаленок (Танчик, 64), Гуцуляк (Пидлепенец, 64), Довбик

"Металлист": Костик, Николишин (Дигтярь, 64), Пати, Ралюченко, Шамич (Мизюк, 46), Чидомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковский (Самуэл, 35), Багачанский, Прядун (Рязанцев, 46), Наумец

Предупреждения: Прядун, 14, Николишин, 57

Обзор матча:

После этой игры "Днепр-1" набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от "Шахтера" составляет пять баллов. "Металлист" с 19 очками идет на 15-й строчке.

В следующем матче чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против "Черноморца", а "Металлист" померяется силами с "Львовом". Оба поединка пройдут 7 мая.

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