Артем забил 23-й гол в текущем розыгрыше чемпионата.

В понедельник, 15 мая, "Минай" и "Днепр-1" встречались в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок проходил на одноименном стадионе "Минай-Арена" в Закарпатской области.

В первом тайме днепряне владели преимуществом, но забить не смогли. Они пытались обострять у чужих ворот, однако все нивелировала замечательная игра закарпатской команды в обороне.

После перерыва "Минаю" стало труднее защищаться под влиянием интенсивности атак соперника. Даже несмотря на жесткость со стороны Закарпатской команды, "Днепр-1" все-таки достиг своего.

Судьбу матча решил гол на 79-й минуте. Его автором стал Артем Довбик, забивший с передачи Александра Пихаленка.

ФК "Минай" - СК "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик 79

ФК "Минай": Бандура, Чуев (Гечев 82), Кравчук, Булеза, Твердохлеб, Немчанинов, Петько (Шишка 82), Гончар (Дмитрук 72), Витенчук (Коломоец 87), Вишневский, Рогозинский (Байдал 87)

СК "Днепр-1": Рыбак, Адамьюк, Сарапий, Довбик, Пихаленок (Когут 81), Пеглов, Бабенко, Бланко (Рубчинский 62), Танчик (Подлепенец 63, Хайнер 73), Сваток, Пасич (Матаррита 81)

Предупреждения: Гончар 41, Петько 46 - Бланко 31, Рыбак 90+1

Обзор матча:

Отметим, что Довбик за последние девять матчей забил 11 голов. Всего на его счету 23 взятия ворот в текущем розыгрыше УПЛ. До абсолютного рекорда чемпионата Украины – автором которого является бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян – осталось всего два гола. У Довбика есть шанс повторить, или же превзойти достижения армянина в финальных четырех турах чемпионата.

Благодаря победе "Днепр-1" не потерял своих позиций и закрепился на втором месте. Сейчас подопечные Кучера уступают два очка лидеру чемпионата "Шахтеру" (61 против 63). Также им в спину дышит "Заря", которая идет третьей с 58-ю зачетными баллами в активе. "Динамо" идет четвертым, имея 50 очков.

"Минай" продолжает находиться в зоне переходных матчей. Сейчас закарпатцы разместились на 13-й позиции турнирной таблицы.

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