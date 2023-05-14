"Оболонь" завоевала путевку в УПЛ на следующий сезон.
В матче 6-го тура чемпионской группы первой лиги команда на выезде одержала победу над тернопольской "Нивой" - 2:1. Для досрочного выхода в УПЛ киевлянам достаточно было сыграть вничью.
"Оболонь" набрала 27 очков и идет на первом месте. Команда уже не опустится ниже второй позиции. Первые два места дают прямые путевки в УПЛ. Вторым на данный момент идет житомирское "Полесье" - 25 очков и матч в запасе.
Последний раз "Оболонь" выступала в УПЛ еще десять лет назад.
Первая лига Украины: кто борется за путевки в УПЛ
Житомирское "Полесье", ЛНЗ Черкассы, МФК Металлург (Запорожье) и львовские "Карпаты" пытаются повыситься в классе. Последние две команды имеют по 17 очков после 12 туров. У черкасского коллектива на два балла больше. У "Полесья" - 25 очков. Такое положение в турнирной таблице за два тура до финиша сезона.
Первые две команды выходят в УПЛ напрямую, а 3 и 4 места будут играть стыковые матчи против 13 и 14 мест УПЛ за право получить промоушен в элитный дивизион.