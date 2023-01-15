Игрок сборной Украины с нетерпением ждет возможности приступить к работе с новой командой.

Новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свой трансфер из "Шахтера" в английский клуб.

В интервью клубному сайту украинец заявил, что рад присоединиться к этому большому клубу и с нетерпением ждет возможности приступить к работе под руководством тренера "синих".

"Я так рад подписать контракт с "Челси". Это огромный клуб, играющий в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться со своими новыми товарищами по команде, и я с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его сотрудников", - приводит слова Мудрика официальный сайт "Челси".

По данным СМИ, донецкий "Шахтер" заработает на продаже Михаила Мудрика 100 миллионов евро. Из них 70 миллионов евро представляют фиксированную часть, а 30 миллионов евро будут выплачены в качестве бонусов.

Украинец подписал с лондонцами контракт до лета 2030 года. В новом клубе он будет играть под номером 15.

Напомним, изначально ожидалось, что Михаил Мудрик перейдет в лондонский "Арсенал". "Канониры" долго вели переговоры с донецким "Шахтером" и даже успели согласовать личный контракт с украинским футболистом. Однако в последний момент в борьбу за 22-летнего вингера вклинился "Челси" и перебил предложение "Арсенала".

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