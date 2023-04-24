Матч против Украины станет 1000-м для национальной сборной Германии.

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский поединок против национальной команды Германии.

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, встреча состоится в городе Бремен (Германия), 12 июня 2023 года.

Это будет юбилейная 1000-я игра в истории сборной Германии. Первый матч команда сыграла в 1908 году против Швейцарии.

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Сообщается, что игра сборных Украины и Германии будет иметь статус благотворительной. Собранные с организации матча средства будут переданы на помощь украинцам, пострадавшим от вторжения России.

Добавим, что спарринг со сборной Германии станет подготовкой для "сине-желтых" перед играми отбора на Евро-2024 против сборных Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Стоит отметить, что к поединку против Германии и матчам отбора на ЧЕ-2024 сборную Украины будет готовить не Руслан Ротань, а уже новый главный тренер. Накануне об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, сборная Украины сыграла стартовый матч в отборе на Евро-2024 26 марта. "Сине-желтые" в гостях проиграли национальной команде Англии. К этой игре украинскую сборную готовил временно исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.

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