Уже даже был выбран претендент на замену украинской кандидатуре.

Украина может потерять шанс побороться за проведение Чемпионата мира-2030 вместе с Испанией и Португалией. Как сообщает издание AS, на это есть сразу несколько причин.

Одной из них называют неопределенность в руководстве Украинской ассоциации футбола. Сейчас на президента УАФ Андрея Павелко открытое уголовное дело из-за отмывания крупной суммы денег на строительстве футбольных полей.

Кроме того, во внимание была взята очередная волна ракетных ударов России по территории Украины. По мнению AS она вызвала опустошение по всей стране. Также в мировых футбольных кругах не уверены, что Украина может восстановиться за семь лет для полноценного проведения Мундиаля.

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Основным кандидатом на замену Украине в совместной заявке является Марокко. Эта страна является более практичным союзником для проведения ЧМ, чем Украина, ведь она граничит с Пиренейским полуостровом, на котором расположены Испания и Португалия (отделяет только Гибралтарский пролив).

Также важным критерием выбора Марокко является то, что эта страна является представителем Конфедерации африканского футбола. А совместная европейская-африканская заявка будет иметь большие шансы на победу.

Отметим, что Марокко еще в 2018-м году объявило о серьезных планах побороться за проведение Чемпионата мира в 2030-м году. Страна хотела самостоятельно провести Мундиаль, но потом начала искать партнеров для совместной заявки. Если Марокко получит такую возможность, то станет лишь второй африканской страной в истории, проводившей матчи ЧМ после ЮАР (2010 год).

Сейчас известно о двух официальных и утвержденных заявках на проведение Мундиаля-2030: от Испании, Португалии, Украины и от Уругвая, Аргентины, Парагвая, Чили. Место проведения будет утверждено на конгрессе ФИФА в 2024-м году.

Напомним, что прошлый Мундиаль проходил в Катаре в ноябре-декабре 2022-го года. Чемпионский титул тогда получила сборная Аргентины, которая в финале в серии пенальти одержала победу над Францией.

Добавим, что следующий Чемпионат мира запланирован на лето 2026-го года. Его матчи будут проходить сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.

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