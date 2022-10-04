Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые также хотят подать совместную заявку.

Украина хочет присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира-2030 по футболу.

Об этом сообщает The Times.

Правительства Испании и Португалии, а также Владимир Зеленский одобрили такую инициативу. Ожидается, что официально о заявке трех стран будет объявлено 5 октября в штаб-квартире УЕФА.

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Испания и Португалия изначально планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вдвоем, но согласились отдать Украине матчи группового этапа в одной из групп.

Заметим, что авторы такой идеи убеждены, что к 2030 году Украина отстроится после войны и никакая опасность для проведения такого масштабного спортивного соревнования не будет угрожать.

Сейчас на проведение первенства мира-2030 официально не поступила ни одна заявка. Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые также хотят подать совместную заявку.

Напомним, что 20 ноября этого года начнется чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. Следующий чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Место проведения мундиаля в 2030 году будет названо на 74-м конгрессе ФИФА, проведение которого намечено на 2024 год.

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