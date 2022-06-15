Сборная Коста-Рики последней отобралась на чемпионат мира в Катаре.

Во вторник, 15 июня, национальная сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию в стыковых матчах и пробилась на ЧМ-2022 в Катаре.

Единственный гол на третьей минуте забил бывший нападающий лондонского "Арсенала" Жоэль Кэмпбелл. С 69-й минуты новозеландцы играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил нападающий Коста Барбарусес, незадолго до этого вышедший на замену.

Коста-Рика стала последней командой, которая отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Накануне, 13 июня, еще одну путевку на ЧМ завоевала сборная Австралии, в серии пенальти переиграв Перу.

Таким образом, определились все 32 участника финальной стадии мирового первенства.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.

Северная Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Рика.

Напомним, в апреле, состоялась жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022.

Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022

Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Добавим, что национальная сборная Украины не смогла пробиться на мундиаль в Катаре. В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале украинцы минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.

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