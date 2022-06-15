Во вторник, 15 июня, национальная сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию в стыковых матчах и пробилась на ЧМ-2022 в Катаре.
Единственный гол на третьей минуте забил бывший нападающий лондонского "Арсенала" Жоэль Кэмпбелл. С 69-й минуты новозеландцы играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил нападающий Коста Барбарусес, незадолго до этого вышедший на замену.
Коста-Рика стала последней командой, которая отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Накануне, 13 июня, еще одну путевку на ЧМ завоевала сборная Австралии, в серии пенальти переиграв Перу.
Таким образом, определились все 32 участника финальной стадии мирового первенства.
Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.
Северная Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Рика.
Напомним, в апреле, состоялась жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022.
Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.
Результаты жеребьевки ЧМ-2022
Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор
Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана
Добавим, что национальная сборная Украины не смогла пробиться на мундиаль в Катаре. В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале украинцы минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.
ЧМ-2022: что нужно знать о турнире
- Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
- ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.
- Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.